Нет точной информации об инициаторах праздника. По первой версии, этому поспособствовали события, которые произошли 9 июня 2001 года. Тогда блондинки, которые были адвокатами, решили доказать коллегам, что они обладают знаниями о юриспруденции, ведь существовал стереотип, что мужчины лучше в такой сфере.

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Праздник также связывают с премией "Бриллиантовая шпилька", которая проходила в 2006 году. Тогда известные блондинки показала, что они являются успешными, несмотря на множество стереотипов и шуток, которые прочно укоренились в обществе.

По случаю Всемирного дня блондинок LifeStyle 24 собрал подборку поздравлений в картинках. Поэтому отправьте их сегодня всем светловолосым подругам и родным.

Всемирный день блондинок: картинки-поздравления

Поздравления для блондинок / Фото Amazing Ukraine

Поздравления для блондинок / Фото forumsmile.com.ua

Поздравления для блондинок / Фото Amazing Ukraine

Поздравления для блондинок / Фото forumsmile.com.ua

Поздравления для блондинок / Фото Amazing Ukraine

Поздравления для блондинок / Фото forumsmile.com.ua

Поздравления для блондинок / Фото "Апостроф"

Поздравления для блондинок / Фото "Апостроф"

Поздравления для блондинок / Фото "Топ поздравления"

Поздравления для блондинок / Фото "Факты"

Дорогие блондинки, поздравляем вас с праздником! Продолжайте отстаивать свои права и бороться со стереотипами, которые распространены даже в наше время.