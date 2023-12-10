День благодійництва в Україні: зворушливі привітання у картинках та прозі

Щороку у другу неділю грудня в Україні відзначають День благодійництва. У 2007 році Президент України Віктор Ющенко підписав відповідний указ. У 2023 свято випадає на сьогодні, 10 грудня.

В указі Президента України зазначено, що держава сприятиме розвитку благодійної діяльності та підтримуватиме ініціативи громадських організацій. Адже у наш час, мабуть, всі українці займаються благодійністю та протягають руку допомоги тим, хто її потребує, передає 24 Канал.

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Не варто плутати сьогоднішнє свято з Міжнародним днем благодійності, який 17 грудня 2012 року затвердила Генеральна Асамблея ООН. Його відзначають щороку 5 вересня. В Міжнародний день благодійності важливо привертати увагу до волонтерства.

З нагоди Дня благодійництва в Україні 24 Канал підготував привітання у картинках та прозі. Зараз як ніколи важливо робити добрі справи. Адже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей втратили все. Країна-агресорка продовжує знищувати наші міста та села, тим самим позбавляє українців дому.

День благодійництва: привітання у прозі

Вітаю з Днем благодійництва! Бажаю доброти, радості й милосердя. Нехай ваші співчуття і чуйність допомагають іншим людям. Нехай в цьому світі буде більше взаємовиручки й допомоги, а ми не відмовлятимемось подавати руку стражденним.

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З Днем благодійництва! Це день доброти й милосердя. Нехай же чуйних людей на Землі буде більше, адже саме завдяки їм життя багатьох набуває нових барв!

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З Днем благодійництва! Радості, доброти, милосердя вам! Нехай чуйність та співчуття допомагають знаходити можливості, а ваші добрі справи освітлюють життя. Хай добро повертається до вас сторицею!

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У цей особливий день бажаю вам благословення, доброти, радості. Не забувайте про допомогу ближнім, даруйте іншим любов та радість. Нехай добрих справ більшає, а щирі слова подяки зігрівають серце! З Днем благодійництва!

День благодійництва: привітання у картинках

День благодійництва / Фото art-shop.com.ua

День благодійництва / Фото Amazing Ukraine

День благодійництва / Фото Canva

День благодійництва / Фото JoyPup

День благодійництва / Фото Canva

День благодійництва / Фото "Погляд"

День благодійництва / Фото Amazing Ukraine

День благодійництва / Фото Canva