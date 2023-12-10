В указе Президента Украины говорится, что государство будет способствовать развитию благотворительной деятельности и будет поддерживать инициативы общественных организаций. Ведь в наше время, пожалуй, все украинцы занимаются благотворительностью и протягивают руку помощи нуждающимся, передает 24 Канал.

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Не стоит путать сегодняшний праздник с Международным днем благотворительности, который 17 декабря 2012 утвердила Генеральная Ассамблея ООН. Его отмечают каждый год 5 сентября. В Международный день благотворительности важно обращать внимание на волонтерство.

По случаю Дня благотворительности в Украине 24 Канал подготовил поздравления в картинках и прозе. Сейчас как никогда важно делать добрые дела. Ведь во время полномасштабного вторжения России в Украину многие потеряли все. Страна-агрессор продолжает уничтожать наши города и села, тем самым лишает украинцев дома.

День благотворительности: поздравления в прозе

Поздравляю с Днем благотворительности! Желаю доброты, радости и милосердия. Пусть ваши сочувствие и отзывчивость помогают другим людям. Пусть в этом мире будет больше взаимовыручки и помощи, а мы не будем отказываться подавать руку страждущим.

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С Днем благотворительности! Это день доброты и милосердия. Пусть же отзывчивых людей на Земле будет больше, ведь именно благодаря им жизнь многих приобретает новые краски!

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С Днем благотворительности! Радости, доброты, милосердия вам! Пусть чуткость и сострадание помогают находить возможности, а ваши добрые дела освещают жизнь. Пусть добро возвращается к вам сторицей!

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В этот особый день желаю вам благословения, доброты, радости. Не забывайте о помощи ближним, дарите другим любовь и радость. Пусть добрых дел становится все больше, а искренние слова благодарности согревают сердце! С Днем благотворительности!

День благотворительности: поздравления в картинках

День благотворительности / Фото art-shop.com.ua

День благотворительности / Фото Amazing Ukraine

День благотворительности / Фото Canva

День благотворительности / Фото JoyPup

День благотворительности / Фото Canva

День благотворительности / Фото "Взгляд"

День благотворительности / Фото Amazing Ukraine