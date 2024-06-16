У нашій країні День батька офіційно запровадили 8 травня 2019 року. Таку ініціативу висунула МГО "Міжнародний Центр Батьківства" ще у 2006 році. Започаткування події підтримало не лише населення, але й засоби масової інформації. Цікаво, що спершу українці відзначали свято у вересні.

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Редакція LifeStyle 24 щиро вітає усіх татусів зі святом. Нехай діти говорять вам про свою любов частіше та тішать чудовими успіхами. Не забувайте приділяти більше уваги і їм, адже на це не завжди є час через роботу та інші справи.

День батька 2024: привітання у картинках

Привітання з Днем батька / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання з Днем батька / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання з Днем батьки / Фото "Ого"

Привітання з Днем батька / Фото "Ого"

Привітання з Днем батьки / Фото vitai.com.ua

Привітання з Днем батька / Фото vitai.com.ua

Привітання з Днем батька / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з Днем батька / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з Днем батька / Фото "Люкс ФМ"

Привітання з Днем батька / Фото "Люкс ФМ"

Дорогі читачі, обирайте з нашої добірки привітання, яке вже сьогодні надішлете своєму батькові. Проведіть цей прекрасний день у сімейному колі!