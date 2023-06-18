Татусі, вітаємо вас: найтепліші слова вдячності у прозі та віршах до Дня батька

День батька – це свято дуже важливої в житті кожного людини. Адже наші татусі залишають значний слід у житті – виховують, опікують, допомагають. Читайте привітання з Днем батька у прозі та віршах.

День батька щорічно відзначають у третю неділю червня – 18 червня. Свято на державному рівні ввели у 2019 році. З цього часу ми маємо ще один привід сказати нашим татусям приємні та важливі слова любові та вдячності. 24 Канал зібрав гарні привітання у прозі та віршах.

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Привітання з Днем батька у прозі

Милий тато, в це чудове свято – День батька – і будь-який інший день я тобі щиро бажаю радости серця, життєвих сил і простого життєвого щастя. Будь завжди молодий душею, міцний здоров'ям і сповнений енергії та бадьорості. Ти – мій головний приклад для наслідування, і я хочу, щоб ти завжди був поруч. Люблю тебе!

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Проходять роки, але ти, дорогий татусю, залишаєшся, як і раніше, таким же молодим, люблячим і добрим! Для нас ти завжди будеш найкращим у світі. Спасибі тобі за все душевне тепло, яке ти нам дарував довгі роки! Бажаємо тобі щастя, здоров'я, добробуту і пам'ятай – ми, твої діти, завжди з тобою поруч!

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Татко, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб було здоров'я міцним, а серце – вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої та завжди оберігає, що б не сталося, і де б не був ти. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і була радісною кожну мить!

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Наш ласкавий і милий татку, ми вітаємо тебе з твоїм святом! З днем батька! Ти зміг виростити нас гідними людьми, завжди підтримував і давав цінні поради. А, найголовніше, робив це з любов'ю і щирістю. У відповідь ми даруємо тобі нашу ніжність, довіру і повагу! Ти гідний найкращих побажань. Ми любимо тебе і цінуємо!

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Татуся дорогого вітаю з Днем батька! Спасибі тобі за моє хороше виховання та атмосферу любові, в якій я виховувалася все своє життя. Бути твоєю дочкою – справжнє щастя! Бажаю тобі здійснення усіх твоїх бажань, серйозних цілей, як можна більше радісних миттєвостей і найміцнішого здоров'я, яке буде з тобою все життя. Виконай всі свої честолюбні плани. А головне – будь задоволений собою!

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Хочу з усього серця побажати улюбленому тату успіхів у всіх справах і починаннях, більше яскравих, позитивних емоцій в житті, нескінченної молодості, мужності, терпіння і сил. Нехай енергія тебе переповнює, а життєрадісність і оптимізм допомагають у всьому. Щастя і добробуту, з Днем батька!

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Бажаю тобі від щирого серця ніколи в житті не розчаровуватися у своїх дітях. Ти завжди будеш моїм прикладом для наслідування! Ми любимо тебе! Спасибі, що ти поруч!

***

Дорогий татусю, спасибі тобі за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожен день. Щиро сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки ти дорогий мені. Ти ж – найкращий тато у світі! І я від щирого серця бажаю тобі залишатися таким завжди!

Привітання з Днем батька у віршах

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа – цариця свята –

Дарує щасливі та довгі літа.

***

Золоті в Вас, тату, руки,

Все Ви вмієте робити,

і діток навчить науки,

І гвіздок в стіну забити.

Будьте нам завжди здорові,

і веселі, і привітні,

Злі не будьте, лиш суворі,

І в житті лише радійте.

***

Нехай буде у вас все в порядку,

Добра вам, щастя і достатку.

Щоб горе і смуток ваш дім обминали,

Щоб сонечко ясне вам завжди сіяло.

Веселощів низку, здоров’я міцного

Від щирого серця бажаємо усього.

Хай надійних людей вам життя посилає,

А в серці довіку добро не згасає.

Хай радість всміхається в вашому домі,

І ліку не буде щасливим рокам,

Іще раз здоров’я, удачі в усьому

Ми зичимо щиро, ріднесенький, вам!

***

Тату рідний, любий наш дідусю,

Ви в нас є – і милий нам цей світ.

Хай вам смуток не спаде на думку,

Ви живіть на радість нам сто літ.

Хай ніколи не болять Вам руки,

Старість хай обходять повсякчас,

Тільки радість хай приносять внуки,

І всі люди поважають Вас!

***

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа – цариця свята –

Дарує щасливі та довгі літа.

***

Миру, злагоди, здоров'я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

***

Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди й здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

***

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров'я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!