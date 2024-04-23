Найтепліші привітання з Днем ангела Юрія у словах та картинках

За новим церковним календарем сьогодні, 23 квітня, відзначається День ангела Юрія. Це ім'я вважається доволі популярним в Україні. Воно має грецьке походження та трактується як "плугатар" або "хлібороб".

Щиро вітаємо всіх Юріїв з іменинами. Бажаємо впевнено крокувати до своїх цілей та ніколи не здаватися. Нехай у цьому вам завжди допомагає ангел-охоронець. Добірка привітань у словах та картинках – у матеріалі LifeStyle 24.

До слова Яке свято сьогодні, 23 квітня: основні заборони на цей день

Привітання з Днем ангела Юрія у картинках

З іменинами, Юрію / Фото "Гумореска"

З іменинами, Юрію / Фото "Листівки"

З іменинами, Юрію / Фото vitay.com.ua

З іменинами, Юрію / Фото "Листівки"

З іменинами, Юрію / Фото "Країна У"

Привітання з Днем ангела Юрія своїми словами

З Днем ангела, Юрію! Бажаю тобі радості, успіхів та великих досягнень. Нехай ангел завжди оберігає від усього лиха, а дорога буде наповнена лише щасливими митями. Міцного здоров'я, натхнення і реалізації всіх задумів. Хай цей день принесе тобі безліч приємних сюрпризів і радісних моментів!

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Юрію, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб життєвий шлях був сповнений яскравими моментами, а доля приносила лише радість і вдачу.

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З нагоди Дня ангела хочу побажати найяскравіших емоцій, безмежного щастя та здійснення всіх мрій! Нехай твій небесний охоронець завжди підтримує у найскладніші моменти. Нехай всі плани чимшвидше втілюються у реальність!

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Дорогий Юрію, від щирого серця вітаю з Днем ангела! Нехай мрії збуваються, а життя приносить тільки радість та щастя. Бажаю, щоб на кожному кроці тебе супроводжувала удача. Гарного святкування!

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З Днем ангела, Юрчику! Нехай кожна мить тобі приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим. Нехай будь-яка хвилина дарує тільки удачу і море позитиву. Будь сильним і духом, і тілом, бажаю міцного здоров'я і добробуту у всьому!