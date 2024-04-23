Наші предки у цей день пасли худобу, доїли корів та стригли овець. Також приносили у хлів вінок, зроблений з польових квітів. За традицією, він мав захищати тварин. Детальніше – у матеріалі LifeStyle 24.

Актуально Як правильно підготуватися до сповіді та причастя перед Великоднем

День пам'яті великомученика Георгія (Юрія) Переможця

Георгій (Юрій) Переможець народився у Каппадокії та виховувався у християнській родині. У дорослому віці чоловік вступив у римську армії. Воїн був у хорошій фізичній формі, тому на нього звернув увагу імператор Діоклетіан. Попри переслідування християн у ті часи, Георгій (Юрій) не відрікся від своєї віри. Коли про це стало відомо, великомученик втратив все своє майно та військове звання. Згодом святого стратили.

Що не можна робити

Не можна погано поводитися з домашніми тваринами.

Не варто сваритися та лихословити.

Краще сьогодні не займатися рукоділлям.

Не рекомендується носити одяг з вовни.

Народні прикмети

Ранкова роса – до багатого врожаю вівса.

Тепла погода – до раннього літа.

Якщо побачите комарів, то незабаром буде жарко.

Північний вітер – до непогожої осені.

Що ще відзначають

Щороку 23 квітня відзначається Всесвітній день книг і авторського права. Свято у 1995 році запровадила ЮНЕСКО. Традиційно у цей день проводяться тематичні заходи, де розповідають про важливість книг у наш час.

Також сьогодні – Всеукраїнський день психолога. Без цієї професії вже неможливо уявити сучасне життя. Кожного дня спеціалісти допомагають людям справлятися з їхніми психологічними проблемами та травмами.