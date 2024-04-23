Наши предки в этот день пасли скот, доили коров и стригли овец. Также приносили в хлев венок, сделанный из полевых цветов. По традиции, он должен был защищать животных. Подробнее – в материале LifeStyle 24.

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День памяти великомученика Георгия (Юрия) Победоносца

Георгий (Юрий) Победоносец родился в Каппадокии и воспитывался в христианской семье. Во взрослом возрасте мужчина вступил в римскую армию. Воин был в хорошей физической форме, поэтому на него обратил внимание император Диоклетиан. Несмотря на преследования христиан в те времена, Георгий (Юрий) не отрекся от своей веры. Когда об этом стало известно, великомученик потерял все свое имущество и воинское звание. Впоследствии святого казнили.

Что нельзя делать

Нельзя плохо обращаться с домашними животными.

Не стоит ссориться и сквернословить.

Лучше сегодня не заниматься рукоделием.

Не рекомендуется носить одежду из шерсти.

Народные приметы

Утренняя роса – к богатому урожаю овса.

Теплая погода – к раннему лету.

Если увидите комаров, то вскоре будет жарко.

Северный ветер – к ненастной осени.

Что еще отмечают

Каждый год 23 апреля отмечается Всемирный день книг и авторского права. Праздник в 1995 году ввела ЮНЕСКО. Традиционно в этот день проводятся тематические мероприятия, где рассказывают о важности книг в наше время.

Также сегодня – Всеукраинский день психолога. Без этой профессии уже невозможно представить современную жизнь. Каждый день специалисты помогают людям справляться с их психологическими проблемами и травмами.