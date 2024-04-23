Искренне поздравляем всех Юриев с именинами. Желаем уверенно шагать к своим целям и никогда не сдаваться. Пусть в этом вам всегда помогает ангел-хранитель. Подборка поздравлений в словах и картинках – в материале LifeStyle 24.

К слову Какой праздник сегодня, 23 апреля: основные запреты на этот день

Поздравления с Днем ангела Юрия в картинках

С именинами, Юрий / Фото "Гумореска"

С именинами, Юрий / Фото "Открытки"

С именинами, Юрий / Фото vitay.com.ua

С именинами, Юрий / Фото "Открытки"

С именинами, Юрий / Фото "Страна У"

Поздравления с Днем ангела Юрия своими словами

С Днем ангела, Юрий! Желаю тебе радости, успехов и больших достижений. Пусть ангел всегда оберегает от всего бедствия, а дорога будет наполнена только счастливыми мгновениями. Крепкого здоровья, вдохновения и реализации всех замыслов. Пусть этот день принесет тебе множество приятных сюрпризов и радостных моментов!

***

Юрий, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы жизненный путь был полон яркими моментами, а судьба приносила лишь радость и удачу.

***

По случаю Дня ангела хочу пожелать самых ярких эмоций, безграничного счастья и исполнения всех желаний! Пусть твой небесный хранитель всегда поддерживает в самые сложные моменты. Пусть все планы поскорее воплощаются в реальность!

***

Дорогой Юрий, от всей души поздравляю с Днем ангела! Пусть мечты сбываются, а жизнь приносит только радость и счастье. Желаю, чтобы на каждом шагу тебя сопровождала удача. Хорошего празднования!

***

С Днем ангела, Юрчик! Пусть каждое мгновение тебе приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее. Пусть любая минута дарит только удачу и море позитива. Будь сильным и духом, и телом, желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!