Існує дві версії значення й походження імені Юлія. Згідно з першою, це ім'я пішло з давньогрецької та означає "пухнаста". За іншою, Юлія походить з латинської та має значення "липнева". 24 Канал підібрав картинки та листівки, якими сьогодні варто привітати з Днем ангела володарок цього імені.

Дивіться також Привітання сестрі з днем народження: гарні картинки та зворушливі привітання у віршах та прозі

Окрім 31 травня, іменини Юлії святкують 3 і 15 січня, 17 березня, 2 квітня, 15 червня, 5, 19 і 29 липня, 31 серпня, 14 листопада, 17 грудня.

Картинки-привітання з Днем ангела Юлії



Привітання з Днем ангела Юлії / Фото "Апостроф"



Привітання з Днем ангела Юлії / Фото znai.ua



Привітання з Днем ангела Юлії / Фото "Апостроф"



Привітання з Днем ангела Юлії / Фото "Вітання"



Привітання з Днем ангела Юлії / Фото "Гумореска"



Привітання з Днем ангела Юлії / Фото v24.com.ua