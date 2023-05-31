Есть две версии значения и происхождения имени Юлия. Согласно первой, это имя ушло из древнегреческого и означает "пушистая". По другой, Юлия происходит из латинского языка и имеет значение "июльская". 24 Канал подобрал картинки и открытки, которыми сегодня следует поздравить с Днем ангела обладательниц этого имени.

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Кроме 31 мая, именины Юлии празднуют 3 и 15 января, 17 марта, 2 апреля, 15 июня, 5, 19 и 29 июля, 31 августа, 14 ноября, 17 декабря.

Картинки-поздравления с Днем ангела Юлии



Поздравление с Днем ангела Юлии / Фото "Апостроф"



Поздравление с Днем ангела Юлии / Фото znai.ua



Поздравление с Днем ангела Юлии / Фото "Апостроф"



Поздравление с Днем ангела Юлии / Фото "Вітання"



Поздравление с Днем ангела Юлии / Фото "Гумореска"



Поздравление с Днем ангела Юлии / Фото v24.com.ua