Іноді здається, що ми знаємо про найрідніших, зокрема й сестру, геть усе. Та буває складно підібрати гарні слова в її день народження. 24 Канал зібрав привітання на різний смак: у картинках, віршах та прозі.

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Привітання з днем народження у віршах

Сестричко, сонце променисте!

Життя Твоє хай буде чисте,

Вквітчане щастям і добром,

Любов’ю, ніжністю, теплом,

А доля радість лиш дарує,

В багатстві й розкошах вирує,

Здійсняться хай Твої бажання.

Із Днем народження вітання!



Привітання сестрі / Фото "Ранок ICTV"

Сестричко моя, мила і люба, найкраща у світі,

Бажаю я щастя й дарую я квіти,

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

Щоб завжди здоров'я у тебе було.

Бажаю довго і довго прожити,

Я тебе люблю і буду любити!

Так будь же, рідненька, завжди ти щаслива,

Ніколи не хмурся, хоч важко тобі,

Бо ти в мене, люба, на світі єдина,

Коли ти смієшся – радісно і мені!



Привітання сестрі / Фото "Вітання"

Мов хризантеми, зорі золоті

Зберем тобі на щастя й світлу долю,

Щоб мала стільки радості в житті,

Як струн вітрів у пізній пісні поля.

Бажаєм долі щедрої, тепла,

Кохання, добрих вірних друзів,

Щоб врода не зів’яла, а цвіла,

Немов калина у широкім лузі!



Привітання сестрі / Фото v24.com.ua

Моя найкраща, мила, ніжна,

Сестра, сестричка дорога,

Хай не лякають зими сніжні

А у душі цвіте весна!!!

Хай обіймає сонце світлом,

Теплом і ніжністю завжди,

Хай Господь Бог оберігає,

Тебе від горя і біди!



Привітання сестрі / Фото "Ранок ICTV"

Косички ніжно заплітала,

Мені сестра-ласкава і кохана

І добрі руки говорили про любов

Любов сестер, яка палає вічно

Так вічно, як палає літнє сонце

Як ллють дощі осінні і холодні

Так хай любов, оця живе завжди

Як квітне сад пахучої весни.

З Днем народження вітаєм!

Щастя, радості бажаєм!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Привітання з днем народження у прозі

Дорога моя сестричко! Вітаю тебе з днем народження! Хай кожен день обіймає тебе промінчиками сонечка і зігріває твоє ніжне серденько!!! Хай Боженька оберігає твій життєвий шлях, хай щастя завжди іде поряд з тобою!

***

Люба моя сестро, сьогодні твій День Народження, вітаю тебе із радістю у серці! Ти — найкраща сестричка у світі, моя вірна подруга, і я не можу передати свого щастя від того, що ти в мене є. Бажаю тобі бути здоровою, розквітати з кожним роком і молодіти душею, бути завжди в центрі прекрасних подій, друзів та кохання, бути просто щасливою прекрасною жінкою, в якої завжди збуваються мрії. З днем народження!



Привітання сестрі / Фото "Музвітанка"

Сестричко, вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб кожна мить твого життя було сповнене щастям, любов’ю, здоров’ям, миром, благополуччям і відсутністю потреби в чому-небудь. Будь найкрасивішою та всією душею коханою!

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Дорога моя сестричко — така гарна, розумна і дуже добра людина! Сердечно вітаю тебе з Днем Народження! Бажаю, щоб твоє життя нагадувало пшеничне поле: багате, красиве і вільне! Кохай і будь ніжно коханою, працюй і отримуй за свою працю гідну винагороду, щоб тебе високо цінували і глибоко поважали! Хай стрімко росте твоя кар’єра, натхнення не покидає тебе, а дає сили і наснагу! Будь завжди такою красивою, здоровою і щасливою!



Привітання сестрі / Фото з пінтересту

Вітаю тебе, дорога сестричко, у цей чудовий день. Ти для мене завжди будеш самою коханою, гарною і милою. Бажаю тобі, щоб у твоєму житті було лише саме чудове, саме добре і прекрасне. Щоб всі твої бажання здійснювалися, навіть найбільш казкові. З днем народження тебе!

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Сестричко моя, вітаю з днем народження! Бажаю тобі здійснення усіх твоїх мрій і примх. Бажаю, щоб життя твоє було солодким, як шоколад, щоб в оточенні твоєму були добрі феї і чарівниці, щоб завжди була рука, яка підтримає, і серце, яке не втомиться тебе любити. Ніколи не забувай, що в тебе є я — сестра, яка завжди рада тебе чути, бачити і підтримати! Гарного свята тобі!



Привітання сестрі / Фото v24.com.ua