Іноді здається, що ми знаємо про найрідніших, зокрема й сестру, геть усе. Та буває складно підібрати гарні слова в її день народження. 24 Канал зібрав привітання на різний смак: у картинках, віршах та прозі.
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Привітання з днем народження у віршах
Сестричко, сонце променисте!
Життя Твоє хай буде чисте,
Вквітчане щастям і добром,
Любов’ю, ніжністю, теплом,
А доля радість лиш дарує,
В багатстві й розкошах вирує,
Здійсняться хай Твої бажання.
Із Днем народження вітання!
Привітання сестрі / Фото "Ранок ICTV"
Сестричко моя, мила і люба, найкраща у світі,
Бажаю я щастя й дарую я квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров'я у тебе було.
Бажаю довго і довго прожити,
Я тебе люблю і буду любити!
Так будь же, рідненька, завжди ти щаслива,
Ніколи не хмурся, хоч важко тобі,
Бо ти в мене, люба, на світі єдина,
Коли ти смієшся – радісно і мені!
Привітання сестрі / Фото "Вітання"
Мов хризантеми, зорі золоті
Зберем тобі на щастя й світлу долю,
Щоб мала стільки радості в житті,
Як струн вітрів у пізній пісні поля.
Бажаєм долі щедрої, тепла,
Кохання, добрих вірних друзів,
Щоб врода не зів’яла, а цвіла,
Немов калина у широкім лузі!
Привітання сестрі / Фото v24.com.ua
Моя найкраща, мила, ніжна,
Сестра, сестричка дорога,
Хай не лякають зими сніжні
А у душі цвіте весна!!!
Хай обіймає сонце світлом,
Теплом і ніжністю завжди,
Хай Господь Бог оберігає,
Тебе від горя і біди!
Привітання сестрі / Фото "Ранок ICTV"
Косички ніжно заплітала,
Мені сестра-ласкава і кохана
І добрі руки говорили про любов
Любов сестер, яка палає вічно
Так вічно, як палає літнє сонце
Як ллють дощі осінні і холодні
Так хай любов, оця живе завжди
Як квітне сад пахучої весни.
З Днем народження вітаєм!
Щастя, радості бажаєм!
Будь весела наче пташка,
Працьовита, як мурашка,
Наче бджілка вмій крутитись,
Як метелик не журитись!
Привітання з днем народження у прозі
Дорога моя сестричко! Вітаю тебе з днем народження! Хай кожен день обіймає тебе промінчиками сонечка і зігріває твоє ніжне серденько!!! Хай Боженька оберігає твій життєвий шлях, хай щастя завжди іде поряд з тобою!
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Люба моя сестро, сьогодні твій День Народження, вітаю тебе із радістю у серці! Ти — найкраща сестричка у світі, моя вірна подруга, і я не можу передати свого щастя від того, що ти в мене є. Бажаю тобі бути здоровою, розквітати з кожним роком і молодіти душею, бути завжди в центрі прекрасних подій, друзів та кохання, бути просто щасливою прекрасною жінкою, в якої завжди збуваються мрії. З днем народження!
Привітання сестрі / Фото "Музвітанка"
Сестричко, вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб кожна мить твого життя було сповнене щастям, любов’ю, здоров’ям, миром, благополуччям і відсутністю потреби в чому-небудь. Будь найкрасивішою та всією душею коханою!
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Дорога моя сестричко — така гарна, розумна і дуже добра людина! Сердечно вітаю тебе з Днем Народження! Бажаю, щоб твоє життя нагадувало пшеничне поле: багате, красиве і вільне! Кохай і будь ніжно коханою, працюй і отримуй за свою працю гідну винагороду, щоб тебе високо цінували і глибоко поважали! Хай стрімко росте твоя кар’єра, натхнення не покидає тебе, а дає сили і наснагу! Будь завжди такою красивою, здоровою і щасливою!
Привітання сестрі / Фото з пінтересту
Вітаю тебе, дорога сестричко, у цей чудовий день. Ти для мене завжди будеш самою коханою, гарною і милою. Бажаю тобі, щоб у твоєму житті було лише саме чудове, саме добре і прекрасне. Щоб всі твої бажання здійснювалися, навіть найбільш казкові. З днем народження тебе!
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Сестричко моя, вітаю з днем народження! Бажаю тобі здійснення усіх твоїх мрій і примх. Бажаю, щоб життя твоє було солодким, як шоколад, щоб в оточенні твоєму були добрі феї і чарівниці, щоб завжди була рука, яка підтримає, і серце, яке не втомиться тебе любити. Ніколи не забувай, що в тебе є я — сестра, яка завжди рада тебе чути, бачити і підтримати! Гарного свята тобі!
Привітання сестрі / Фото v24.com.ua