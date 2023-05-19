День народження – це свято, яке зазвичай святкують з рідними та близькими людьми. Одною з таких є подруга, яка посідає важливе місце в житті кожного. Щоб підняти їй настрій у день народження, підберіть гарне привітання. 24 Канал зібрав найкращі побажання у віршах і прозі, а також красиві картинки.

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Привітання з днем народження подрузі у віршах

Не злічити доріг, що пройшли ми з тобою,

Не злічити спільних наших мрій, перемог…

І у твій День Народження щиро, з любов’ю

Я бажаю: нехай береже тебе Бог!

Будь щасливою вдень і вночі, най кохання

Укриває тебе, наче білим крилом.

Не торкнеться нехай тебе розчарування,

Серце буде зігріте цілющим тепло!



Привітання з днем народження подрузі / Фото "Muzvitanka"

Кажуть, дружби не буває між жінками взагалі ―

Хтось недобрий розпускає таку плітку по землі.

Та нехай усіх уразить математика проста:

Ти плюс я ― то дві… богині, чия дружба все зроста!

Ось візьму слова найкращі, в промінь сонця загорну,

І до подруги у гості в день святковий зазирну.

З Днем Народження кохана, вірна подружко моя!

Будь щасливою, і поруч нехай завжди буду я!



Привітання з днем народження подрузі / Фото "Muzvitanka"

Вітаю тебе, дорогенька,

З чарівним народження днем!

Будь мила, чудова, гарненька,

Хай очі палають вогнем.



Пригоди в житті хай вирують,

І радісно буде щодня.

Хай доля сюрпризи дарує,

Щасливим хай буде життя!



Привітання з днем народження подрузі / Фото "Moonzori"

З Днем народження вітаю!

Щастя, миру я бажаю,

Щоб була завжди здорова,

І весела, і бадьора.



Подруго моя найкраща!

Хай в житті все буде краще,

Ніж було колись давно,

Буде радість і тепло.



Нехай поруч будуть рідні,

Щоб не знала ти про бідність.

Хай добробут буде вічно.

Обіймаю тебе міцно!



Привітання з днем народження подрузі / Фото " Привітання з днем народження подрузі / Фото " Moonzori

Подружко дорогенька, вітаю!

У це свято я щиро бажаю,

Щоб тебе оминали тривоги,

Були легкими життєві дороги.



Зичу щастя, вірних друзів, любові,

Хай в сім’ї усі будуть здорові,

Яскравого сонця і неба безхмарного,

Позитивних моментів в житті різнобарвному!

Привітання з днем народження подрузі у прозі

Люба подружко, я не бажатиму тобі багатства. Гроші – то вода, вони зникають непомітно. Я не бажатиму тобі успіхів, бо без кохання й здоров’я вони – ніщо. Я побажаю тобі щасливої долі, і тоді все, чого ти хочеш сама, прийде й залишиться з тобою назавжди. Будь щасливою!

***

З Днем народження, подруго! Я дуже пишаюся, що маю таку добру, розумну, життєрадісну однодумицю, як ти, і дякую долі, що нас познайомила! Нехай твоя життєва дорога стелиться барвистими квітами, а твої діточки радують своїми успіхами щодня, сімейного благополуччя і божої ласки!



Привітання з днем народження подрузі / Фото "Вітання"

Для моєї улюбленої подруги з нагоди її дня народження: хай щедра доля дарує тобі здоров'я, щастя, удачу, реалізацію всіх твоїх мрій і задумів. Ти завжди була поруч, коли мені була потрібна твоя допомога, тому зараз я хочу звернути свою увагу на тебе і допомогти тобі. Зичу тобі сонячних днів, відпочинку, незабутніх вражень і справжнього щастя!

***

Моя найкраща подруга, з днем народження тебе, моя радість! Ми з тобою вже не перший рік дружимо і знаємо один одного досконально. Ми навчилися розуміти з півслова та пів погляду. Часто ти читаєш мої думки і дізнаєшся мої бажання ще до того, як вони були озвучені. Я дуже хочу, щоб наша дружба тривала усе життя. Побажаю тобі сьогодні, щоб ти стала щасливою і коханою. Знай, що я завжди підтримаю і допоможу тобі. Нехай твої очі ніколи не знають сліз!



Привітання з днем народження подрузі / Фото "Пустунчик"

Бажаю Тобі, щоб життя Твоє було світлим, як ясний сонячний день, повним, як келих із шампанським, безхмарним, як небо над пустелею. І нехай, мов зірки у нічному небі, для Тебе завжди горять вогники у вікнах Твоїх друзів і рідних!

***

Люба моя, вітаю з цим прекрасним днем! Хочу побажати, щоб ти ніколи не припиняла прагнути більшого, ні в чому не потребувала та легко справлялася з будь-якою перешкодою. Нехай неприємності та людська заздрість обходять тебе стороною, а ти гордо прямуй вперед до перемоги. З днем народження!



Привітання з днем народження подрузі / Фото ТСН