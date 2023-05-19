День рождения – это праздник, обычно празднуемый с родными и близкими людьми. Одной из таких есть подруга, которая занимает важное место в жизни каждого. Чтобы поднять настроение в день рождения, подберите хорошее приветствие. 24 Канал собрал самые лучшие пожелания в стихах и прозе, а также красивые картинки.

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Поздравления с днем рождения подруги в стихах

Не счесть дорог, прошедших мы с тобой,

Не счесть общих наших мечт, побед…

И в твой День Рождения искренне, с любовью

Я желаю: да хранит тебя Бог!

Будь счастлива днем и ночью, самая любовь

Укрывает тебя, как белым крылом.

Не коснется пусть тебя разочарование,

Сердце будет согрето целебным теплом!



Поздравления с днем рождения подруге / Фото "Muzvitanka"

Говорят, дружбы не бывает между женщинами вообще.

Кто-то нехороший сплетничает такую сплетню по земле.

Да пусть всех поразит математика проста:

Ты плюс я – это две… богини, чья дружба все возрастает!

Вот возьму слова лучшие, в луч солнца заверну,

И к подруге в гости в день праздничный загляну.

С Днем Рождения любимая, верная подружка моя!

Будь счастлива, и рядом пусть всегда буду я!



Поздравления с днем рождения подруге / Фото "Muzvitanka"

Приветствую тебя, дорогая,

С волшебным рождением днем!

Будь мила, прекрасна, хорошенькая,

Пусть глаза пылают огнем.



Приключения в жизни пусть бушуют,

И радостно будет каждый день.

Пусть судьба сюрпризы дарит,

Счастливой да будет жизнь!



Поздравления с днем рождения подруге / Фото Moonzori

С Днем рождения поздравляю!

Счастья, мира я желаю,

Чтобы была всегда здорова,

И веселая, и бодрая.



Подруга моя самая лучшая!

Пусть в жизни все будет лучше,

Чем было когда-то давно,

Будет радость и тепло.



Пусть рядом будут родные,

Чтобы ты не знала о бедности.

Пусть благополучие будет вечно.

Обнимаю тебя крепко!



Поздравления с днем рождения подруге / Фото Поздравления с днем рождения подруге / Фото Moonzori

Подружка дорогая, поздравляю!

В этот праздник я искренне желаю,

Чтобы тебя обходили тревоги,

Были легкими жизненные дороги.



Желаю счастья, верных друзей, любви,

Пусть в семье все будут здоровы,

Яркого солнца и неба безоблачного,

Положительных моментов в жизни разноцветной!

Поздравления с днем рождения подруги в прозе

Дорогая подружка, я не буду желать тебе богатства. Деньги – это вода, они исчезают незаметно. Я не буду желать тебе успехов, потому что без любви и здоровья они – ничто. Я пожелаю тебе счастливой судьбы, и тогда все, чего ты хочешь сама, придет и останется навсегда. Будь счастлива!

***

С Днем рождения, подруга! Я очень горжусь, что у меня такая добрая, умная, жизнерадостная единомышленница, как ты, и спасибо судьбе, что нас познакомила! Пусть твой жизненный путь стелется красочными цветами, а твои детишки радуют своими успехами каждый день, семейного благополучия и божьей ласки!



Поздравления с днем рождения подруге / Фото "Привет"

Для моей любимой подруги по случаю ее дня рождения: пусть щедрая судьба дарит тебе здоровье, счастье, удачу, реализацию всех твоих мечтаний и замыслов. Ты всегда была рядом, когда мне нужна была твоя помощь, поэтому сейчас я хочу обратить свое внимание на тебя и помочь тебе. Желаю тебе солнечных дней, отдыха, незабываемых впечатлений и настоящего счастья!

***

Моя лучшая подруга, с днем рожденья тебя, моя радость! Мы с тобой уже не первый год дружим и знаем друг друга досконально. Мы научились понимать с полуслова и полвзгляда. Часто читаешь мои мысли и узнаешь мои желания еще до того, как они были озвучены. Я очень хочу, чтобы наша дружба продолжалась всю жизнь. Пожелаю тебе сегодня, чтобы ты стала счастлива и любима. Знай, что я всегда поддержу и помогу тебе. Пусть твои глаза никогда не знают слез!



Поздравления с днем рождения подруге / Фото "Пустунчик"

Желаю Тебе, чтобы жизнь Твоя была светлой, как ясный солнечный день, полной, как бокал с шампанским, безоблачным, как небо над пустыней. И пусть, как звезды в ночном небе, для Тебя всегда горят огоньки в окнах Твоих друзей и родных!

***

Дорогая моя, поздравляю с этим прекрасным днем! Хочу пожелать, чтобы ты никогда не прекращала стремиться к большему, ни в чем не нуждалась и легко справлялась с любым препятствием. Пусть неприятности и человеческая зависть обходят тебя стороной, а ты гордо направляйся вперед к победе. C Днем рождения!



Поздравления с днем рождения подруге / Фото ТСН