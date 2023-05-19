День рождения – это праздник, обычно празднуемый с родными и близкими людьми. Одной из таких есть подруга, которая занимает важное место в жизни каждого. Чтобы поднять настроение в день рождения, подберите хорошее приветствие. 24 Канал собрал самые лучшие пожелания в стихах и прозе, а также красивые картинки.
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Поздравления с днем рождения подруги в стихах
Не счесть дорог, прошедших мы с тобой,
Не счесть общих наших мечт, побед…
И в твой День Рождения искренне, с любовью
Я желаю: да хранит тебя Бог!
Будь счастлива днем и ночью, самая любовь
Укрывает тебя, как белым крылом.
Не коснется пусть тебя разочарование,
Сердце будет согрето целебным теплом!
Поздравления с днем рождения подруге / Фото "Muzvitanka"
Говорят, дружбы не бывает между женщинами вообще.
Кто-то нехороший сплетничает такую сплетню по земле.
Да пусть всех поразит математика проста:
Ты плюс я – это две… богини, чья дружба все возрастает!
Вот возьму слова лучшие, в луч солнца заверну,
И к подруге в гости в день праздничный загляну.
С Днем Рождения любимая, верная подружка моя!
Будь счастлива, и рядом пусть всегда буду я!
Поздравления с днем рождения подруге / Фото "Muzvitanka"
Приветствую тебя, дорогая,
С волшебным рождением днем!
Будь мила, прекрасна, хорошенькая,
Пусть глаза пылают огнем.
Приключения в жизни пусть бушуют,
И радостно будет каждый день.
Пусть судьба сюрпризы дарит,
Счастливой да будет жизнь!
Поздравления с днем рождения подруге / Фото Moonzori
С Днем рождения поздравляю!
Счастья, мира я желаю,
Чтобы была всегда здорова,
И веселая, и бодрая.
Подруга моя самая лучшая!
Пусть в жизни все будет лучше,
Чем было когда-то давно,
Будет радость и тепло.
Пусть рядом будут родные,
Чтобы ты не знала о бедности.
Пусть благополучие будет вечно.
Обнимаю тебя крепко!
Поздравления с днем рождения подруге / Фото Moonzori
Подружка дорогая, поздравляю!
В этот праздник я искренне желаю,
Чтобы тебя обходили тревоги,
Были легкими жизненные дороги.
Желаю счастья, верных друзей, любви,
Пусть в семье все будут здоровы,
Яркого солнца и неба безоблачного,
Положительных моментов в жизни разноцветной!
Поздравления с днем рождения подруги в прозе
Дорогая подружка, я не буду желать тебе богатства. Деньги – это вода, они исчезают незаметно. Я не буду желать тебе успехов, потому что без любви и здоровья они – ничто. Я пожелаю тебе счастливой судьбы, и тогда все, чего ты хочешь сама, придет и останется навсегда. Будь счастлива!
***
С Днем рождения, подруга! Я очень горжусь, что у меня такая добрая, умная, жизнерадостная единомышленница, как ты, и спасибо судьбе, что нас познакомила! Пусть твой жизненный путь стелется красочными цветами, а твои детишки радуют своими успехами каждый день, семейного благополучия и божьей ласки!
Поздравления с днем рождения подруге / Фото "Привет"
Для моей любимой подруги по случаю ее дня рождения: пусть щедрая судьба дарит тебе здоровье, счастье, удачу, реализацию всех твоих мечтаний и замыслов. Ты всегда была рядом, когда мне нужна была твоя помощь, поэтому сейчас я хочу обратить свое внимание на тебя и помочь тебе. Желаю тебе солнечных дней, отдыха, незабываемых впечатлений и настоящего счастья!
***
Моя лучшая подруга, с днем рожденья тебя, моя радость! Мы с тобой уже не первый год дружим и знаем друг друга досконально. Мы научились понимать с полуслова и полвзгляда. Часто читаешь мои мысли и узнаешь мои желания еще до того, как они были озвучены. Я очень хочу, чтобы наша дружба продолжалась всю жизнь. Пожелаю тебе сегодня, чтобы ты стала счастлива и любима. Знай, что я всегда поддержу и помогу тебе. Пусть твои глаза никогда не знают слез!
Поздравления с днем рождения подруге / Фото "Пустунчик"
Желаю Тебе, чтобы жизнь Твоя была светлой, как ясный солнечный день, полной, как бокал с шампанским, безоблачным, как небо над пустыней. И пусть, как звезды в ночном небе, для Тебя всегда горят огоньки в окнах Твоих друзей и родных!
***
Дорогая моя, поздравляю с этим прекрасным днем! Хочу пожелать, чтобы ты никогда не прекращала стремиться к большему, ни в чем не нуждалась и легко справлялась с любым препятствием. Пусть неприятности и человеческая зависть обходят тебя стороной, а ты гордо направляйся вперед к победе. C Днем рождения!
Поздравления с днем рождения подруге / Фото ТСН