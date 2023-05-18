Святым покровительницей именинниц сегодня является великомученица Ирина Македонская. В этот праздник не забудьте поздравить мамочек, дочерей и подруг с этим именем. 24 Канал собрал лучшие поздравления в картинках и открытках.

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День ангела Ирины празднуют не только 18 мая, но и: 12 января, 16 января, 26 февраля, 7 марта, 29 апреля, 18 мая, 10, 17, 22 августа, а также 1 октября.

Картинки-поздравления с Днем ангела Ирины



Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото "Радио трек"



Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото "Радио трек"



Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото ТСН



Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото из пинтереста



Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото "Золотые слова"