День ангела Володимира: зворушливі привітання у прозі та віршах для найрідніших
28 липня в Україні відзначають день Володимира. Це князь, який у 988 році охрестив Київську Русь та змінив життя не одного покоління українців. Також цього дня заведено вітати всіх чоловіків, які носять ім'я Володимир.
28 липня – не лише іменини у Володимирів, а й день Хрещення Київської Русі. Саме завдяки князю Володимиру люди прийняли християнську віру та збудували чимало храмів. Якщо серед ваших рідних, друзів і близьких є чоловіки з ім'ям величного князя, то привітайте їх зворушливими словами від 24 Каналу.
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Привітання з Днем ангела Володимира у прозі
З Днем ангела, Володимире! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінній набір ангельських подарунків по житті й пишатися тим ім'ям, що подарували тобі твої батьки.
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Дорогий Володимире, з Днем ангела тебе! Ввід усього серця щиро вітаю тебе і бажаю веселощів і прекрасних життєвих ідей, міцного здоров'я й вірної удачі, бравих задумів і героїчних вчинків, щирого кохання і поваги, великого щастя й насолоди життям.
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Любий Володимире, вітаю з Днем ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним й частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія та любов!
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Вітаю тебе від щирого серця з Днем Ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками і сонячним настроєм, красивими заходами і неймовірною радістю душі.
День ангела Володимира – привітання у прозі та віршах / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Володимира у віршах
Бажаю казкових шляхів,
Незабутніх миттєвостей,
Завжди відмінних новин,
Удачі щедрих подихів.
Нехай, Володимире, день за днем
Доля подарунками балує,
Успіх чергує під вікном,
І щастя трепетно цілує!
***
З днем Ангела! Бажаю, щоб
Ангел охоронець не спав,
Твоє здоров'я оберігав,
Багато щастя додавав,
і що робити на вухо підказував!
***
Кохай, живи і щастя май,
Здоров'я повний човен,
Від друзів посмішки тримай,
Що зичать всього-всього!
У день Ангела ти свій
На роки май завдання:
Володя, ти побільше мрій,
Хай здійсняться бажання!
***
Володимир – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!