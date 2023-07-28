28 липня – не лише іменини у Володимирів, а й день Хрещення Київської Русі. Саме завдяки князю Володимиру люди прийняли християнську віру та збудували чимало храмів. Якщо серед ваших рідних, друзів і близьких є чоловіки з ім'ям величного князя, то привітайте їх зворушливими словами від 24 Каналу.

До теми З Днем ангела Володимира: зворушливі привітання з іменинами у картинках

Привітання з Днем ангела Володимира у прозі

З Днем ангела, Володимире! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінній набір ангельських подарунків по житті й пишатися тим ім'ям, що подарували тобі твої батьки.

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Дорогий Володимире, з Днем ангела тебе! Ввід усього серця щиро вітаю тебе і бажаю веселощів і прекрасних життєвих ідей, міцного здоров'я й вірної удачі, бравих задумів і героїчних вчинків, щирого кохання і поваги, великого щастя й насолоди життям.

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Любий Володимире, вітаю з Днем ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним й частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія та любов!

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Вітаю тебе від щирого серця з Днем Ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками і сонячним настроєм, красивими заходами і неймовірною радістю душі.



День ангела Володимира – привітання у прозі та віршах / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Володимира у віршах

Бажаю казкових шляхів,

Незабутніх миттєвостей,

Завжди відмінних новин,

Удачі щедрих подихів.

Нехай, Володимире, день за днем

Доля подарунками балує,

Успіх чергує під вікном,

І щастя трепетно цілує!

***

З днем Ангела! Бажаю, щоб

Ангел охоронець не спав,

Твоє здоров'я оберігав,

Багато щастя додавав,

і що робити на вухо підказував!

***

Кохай, живи і щастя май,

Здоров'я повний човен,

Від друзів посмішки тримай,

Що зичать всього-всього!

У день Ангела ти свій

На роки май завдання:

Володя, ти побільше мрій,

Хай здійсняться бажання!

***

Володимир – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!