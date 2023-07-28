28 июля – не только именины у Владимиров, но и день Крещения Киевской Руси. Именно благодаря князю Владимиру люди приняли христианскую веру и построили немало храмов. Если среди ваших родных, друзей и близких есть мужчины с именем величественного князя, то поздравьте их трогательными словами 24 Канала.

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Поздравление с Днем ангела Владимира в прозе

С Днем ангела, Владимир! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители.

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Дорогой Владимир, с Днем ангела тебя! От всего сердца искренне поздравляю тебя и желаю веселья и прекрасных жизненных идей, крепкого здоровья и верной удачи, бравых замыслов и героических поступков, искренней любви и уважения, большого счастья и наслаждения жизнью.

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Дорогой Владимир, поздравляю с Днем ангела! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!

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Поздравляю тебя от всего сердца с Днем Ангела. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души.



День ангела Владимира – поздравление в прозе и стихах / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Владимира в стихах

Бажаю казкових шляхів,

Незабутніх миттєвостей,

Завжди відмінних новин,

Удачі щедрих подихів.

Нехай, Володимире, день за днем

Доля подарунками балує,

Успіх чергує під вікном,

І щастя трепетно цілує!

***

З днем Ангела! Бажаю, щоб

Ангел охоронець не спав,

Твоє здоров'я оберігав,

Багато щастя додавав,

і що робити на вухо підказував!

***

Кохай, живи і щастя май,

Здоров'я повний човен,

Від друзів посмішки тримай,

Що зичать всього-всього!

У день Ангела ти свій

На роки май завдання:

Володя, ти побільше мрій,

Хай здійсняться бажання!

***

Володимир – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!