Святим заступником Віталія вважають преподобного Віталія Олександрійського, пише 24 Канал. Це ім'я походить від римського та означає "сповнений життя".
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Окрім 5 травня, День ангела Луки святкують 24 січня, 7 лютого, 11 травня, 5 серпня, 7 жовтня.
Картинки-привітання з Днем ангела Віталія
Картинки з Днем ангела Віталія / Фото "Гумореска"
Картинки з Днем ангела Віталія / Фото "Гумореска"
Картинки з Днем ангела Віталія / Фото "Доброта"
Картинки з Днем ангела Віталія / Фото "Радіотрек"
Картинки з Днем ангела Віталія / Фото "Гумореска"
Картинки з Днем ангела Віталія / Фото "Гумореска"