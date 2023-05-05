День ангела Луки святкують 5 травня, повідомляє 24 Канал. Походження цього імені пов'язують з грецьким іменем Лукас, що означає "світло", або "той, хто світиться". Святим заступником володарів цього імені є апостол Лука від сімдесяти.

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Окрім 5 травня, Лука святкує іменини 17 січня, 11 червня, 31 жовтня.

Картинки-привітання з Днем ангела Луки



З Днем ангела Луки / Фото з пінтересту



З Днем ангела Луки / Фото з пінтересту



З Днем ангела Луки / Фото з пінтересту



З Днем ангела Луки / Фото з пінтересту



З Днем ангела Луки / Фото з пінтересту