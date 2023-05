4 травня у церковному календарі – день пам'яті мученика Феодора, інформує 24 Канал. Він був воїном у Пергії.

Дивіться також День кондитера 2023: солодкі привітання зі святом у картинках

Феодор сповідував християнство й був проти ідолопоклонства. За це його піддавали катуванням. Кажуть, що кожного разу, коли до нього намагались застосувати тортури, дивним чином обставини рятували його від болю. Та Феодор однаково загинув мученицькою смертю.

День ангела 4 травня відзначають Филип, Феодор, Олексій, Діонісій, Максиміліан, Микола, Іван.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна пліткувати й поширювати чутки.

Не варто працювати на городі в цей день.

Заборонено займатися важкою роботою.

Прикмети на 4 травня

Якщо черемша рано зацвіла – літо буде теплим.

Чутно спів солов'я – врожай буде бідним.

Береза вже опушилась – літо буде посушливим.

Пух з тополі вже літає – пора садити огірки.

День в Україні та світі

Міжнародний день пожежників. Подію створили, щоб вшанувати пам'ять вогнеборців, які трагічно загинули в Австралії під час виконання завдання.

День боротьби з булінгом. ООН заснувала це свято, щоб кожен міг протестувати проти булінгу та цькування. У цей день заведено одягати рожеве, фіолетове чи синє вбрання.

День Зоряних війн. Сьогодні це свято відзначають шанувальники знаменитої космічної сили. Дату визначили через фразу з фільму "May the Force be with you" ("Хай буде з тобою сила"). Її можна почути в іншому контексті, що помітили фани: "May the fourth be with you" ("4 травня буде з тобою").