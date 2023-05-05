Святым покровителем Виталия считают преподобного Виталия Александрийского, сообщает 24 Канал. Это имя происходит от римского и означает "полный жизни".

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Кроме 5 мая День Ангела Луки празднуют 24 января, 7 февраля, 11 мая, 5 августа, 7 октября.

Картинки-поздравления с Днем ангела Виталия


Картинки с Днем ангела Виталия / Фото "Гумореска"


Картинки с Днем ангела Виталия / Фото "Гумореска"


Картинки с Днем ангела Виталия / Фото "Доброта"


Картинки с Днем ангела Виталия / Фото "Радиотрек"


Картинки с Днем ангела Виталия / Фото "Гумореска"


Картинки с Днем ангела Виталия / Фото "Гумореска"