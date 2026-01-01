Ім'я Василь виникло у Стародавній Греції та перекладається як "правитель" або "монарх". Завдяки чудовій пам'яті та природній кмітливості, Василі легко прокладають шлях до вершин у будь-якій справі. Їхня щира доброзичливість і невичерпна жага до знань допомагають їм щодня відкривати нові горизонти. Це й не дивно, адже коріння цього імені сягає глибокої давнини, коли так називали представників царських династій, пише 24 Канал з посиланням на Як звати.

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Василя. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають 1 січня іменини.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на січень 2026 року

День ангела Василя 2026: як привітати у картинках і листівках?

Привітання з Днем ангела Василя 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Василя 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Василя 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Василя 2026 / Колаж LifeStyle24

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Привітання з Днем ангела Василя 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Василя 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Василя 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Василя 2026 / Колаж LifeStyle24