У матеріалі 24 Каналу ми підготували для вас привітання у віршах і прозі, якими ви можете привітати своїх Василів та Василин.
Привітання з Днем ангела Василія у прозі
Дорогий Василю, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів і надихає на добрі вчинки. Бажаю міцного здоров'я, внутрішньої сили та впевненості в кожному кроці.
***
Василино, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди огортає тебе турботою, дарує спокій у серці, радість у душі та світло на життєвому шляху.
***
З Днем ангела! Нехай небесний захисник щодня дарує вам сили, віру та надію, оберігає від усього лихого й допомагає знаходити світло навіть у непрості моменти життя.
***
Дорогі Василю та Василино, прийміть щирі вітання з Днем ангела! Нехай ваші імена приносять удачу, а небесні покровителі завжди стоять на сторожі вашого спокою, радості та добробуту.
***
Дорога Василино, з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде багато теплих моментів, щирих усмішок і добрих новин. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди вів тебе дорогою щастя.
Привітання з Днем ангела у віршах
З днем Василя вітаю,
Добрих намірів бажаю.
Хай здійснюється у вас
Все завжди та повсякчас!
Хай добробут буде в хаті,
Щоб завжди раділи святу.
Будьте сто років здорові
Та щасливі у своїй долі!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
В День Ангела бажаю
Тобі побільше сил,
Терпіння, розуміння.
І чистий небосхил,
Любові рідних й близьких
І Ангелам своїм
Дружити серцем чистим
І вірить в диво з ним!
***
В День Ангела Василю бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
