У матеріалі 24 Каналу ми підготували для вас привітання у віршах і прозі, якими ви можете привітати своїх Василів та Василин.

Привітання з Днем ангела Василія у прозі

Дорогий Василю, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів і надихає на добрі вчинки. Бажаю міцного здоров'я, внутрішньої сили та впевненості в кожному кроці.

***

Василино, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди огортає тебе турботою, дарує спокій у серці, радість у душі та світло на життєвому шляху.

***

З Днем ангела! Нехай небесний захисник щодня дарує вам сили, віру та надію, оберігає від усього лихого й допомагає знаходити світло навіть у непрості моменти життя.

***

Дорогі Василю та Василино, прийміть щирі вітання з Днем ангела! Нехай ваші імена приносять удачу, а небесні покровителі завжди стоять на сторожі вашого спокою, радості та добробуту.

***

Дорога Василино, з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде багато теплих моментів, щирих усмішок і добрих новин. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди вів тебе дорогою щастя.

Привітання з Днем ангела у віршах

З днем Василя вітаю,

Добрих намірів бажаю.

Хай здійснюється у вас

Все завжди та повсякчас!



Хай добробут буде в хаті,

Щоб завжди раділи святу.

Будьте сто років здорові

Та щасливі у своїй долі!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

В День Ангела бажаю

Тобі побільше сил,

Терпіння, розуміння.

І чистий небосхил,

Любові рідних й близьких

І Ангелам своїм

Дружити серцем чистим

І вірить в диво з ним!

***

В День Ангела Василю бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

