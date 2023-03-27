Ім'я Ростислав має старослов'янське коріння та означає того, чия слава зростає. Таке ім'я давали вдавнину хлопчикам, на яких мали особливу надію. Слава про них мала рости відповідно до його дорослішання – так часто й бувало. Святим заступником чоловіків з цим іменем є Ростислав Мстиславович, князь Київський, повідомляє 24 Канал.

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Картинки-привітання з Днем ангела Ростислава



Картинки-привітання з Днем ангела Ростислава / Фото "Вітання"



Картинки-привітання з Днем ангела Ростислава / Фото "Факти"



Картинки-привітання з Днем ангела Ростислава / Фото "Факти"



Картинки-привітання з Днем ангела Ростислава / Фото з відкритих джерел



Картинки-привітання з Днем ангела Ростислава / Фото з пінтересту