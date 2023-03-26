Вже понад 40 років в Україні двічі на рік переводять годинники. Причиною цьому є економія електроенергії та існування традиції відповідності біологічного часу до календарного часу, повідомляє 24 Канал.

Важливо Україна перейде на літній час: якою буде різниця з іншими країнами

Котра зараз година

Сучасні гаджети, серед яких Android та iOS, самостійно оновлюються та переходять на літній час. А на механічному годиннику перевести час потрібно самостійно.

Традиційно перехід на літній час відбувається в останню неділю березня. Тож 26 березня о 3:00 стрілки годинників перевели на годину вперед.