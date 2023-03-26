Уже больше 40 лет в Украине дважды в год переводят часы. Причиной тому есть экономия электроэнергии и существование традиции соответствия биологического времени к календарному времени, сообщает 24 Канал.

Важно Украина перейдет на летнее время: какой будет разница с другими странами

Который сейчас час

Современные гаджеты, в том числе Android и iOS, самостоятельно обновляются и переходят на летнее время. А на механических часах перевести время нужно самостоятельно.

Традиционно переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта. 26 марта в 3:00 стрелки часов перевели на час вперед.