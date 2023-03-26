Уже больше 40 лет в Украине дважды в год переводят часы. Причиной тому есть экономия электроэнергии и существование традиции соответствия биологического времени к календарному времени, сообщает
24 Канал.
Важно
Украина перейдет на летнее время: какой будет разница с другими странами Который сейчас час
Современные гаджеты, в том числе Android и iOS, самостоятельно обновляются и переходят на летнее время. А на механических часах перевести время нужно самостоятельно.
Традиционно переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта. 26 марта в 3:00
стрелки часов перевели на час вперед. Как адаптироваться к переводу часов
Перевод часов – стресс для организма. Чтобы быстрее привыкнуть и при этом хорошо чувствовать себя, следует соблюдать несколько простых советов.
По крайней мере, за час до сна не пользуйтесь гаджетами. Ложитесь спать на 15-30 минут раньше, чем привыкли. Перед сном не пейте чай, кофе или алкогольные напитки. Старайтесь соблюсти сбалансированное и здоровое питание, пейте много воды. Перед сном обязательно проветривайте комнату.
Соблюдать эти правила следует не только, чтобы быстрее адаптироваться к изменению времени, но и для улучшения самочувствия, восстановления организма.