Имя Ростислав имеет старославянские корни и означает, чья слава растет. Такое имя давали в древности мальчикам, на которых особую надежду. Слава о них должна была расти в соответствии с его взрослением – так часто бывало. Святым заместителем мужчин с этим именем является Ростислав Мстиславович, князь Киевский, пишет 24 Канал.

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Картинки-поздравления с Днем ангела Ростислава



Картинки-поздравления с Днем ангела Ростислава / Фото "Привет"



Картинки-поздравления с Днем ангела Ростислава / Фото "Факты"



Картинки-поздравления с Днем ангела Ростислава / Фото "Факты"



Картинки-поздравления с Днем ангела Ростислава / Фото из открытых источников



Картинки-поздравления с Днем ангела Ростислава / Фото из пинтереста