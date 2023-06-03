День ангела Олени 2023: найкращі картинки-привітання з іменинами
3 червня 2023, 07:30Читать новость на русском
Сьогодні, 3 червня, церква вшановує царицю Олену. Тому цього дня дівчата й жінки з цим іменем святкують День ангела.
У День ангела Олени не забудьте привітати рідних і близьких зі святом. 24 Канал зібрав найкращі привітання у листівках та картинках.
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Іменини Олени окрім 3 червня святкують 28 січня, 19 березня, 8 і 10 червня, 24 липня, 10 серпня, 17 вересня та 12 листопада.
Картинки-привітання з Днем ангела Олени
Привітання з Днем ангела Олени / Фото "Главком"
Привітання з Днем ангела Олени / Фото "Главком"
Привітання з Днем ангела Олени / Фото ТСН
Привітання з Днем ангела Олени / Фото "Апостроф"