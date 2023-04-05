Привітання з Днем ангела Олексія 2023: зворушливі слова у віршах і прозі

Чоловіки та хлопці з іменем Олексій святкують іменини 5 квітня. Це ім'я, що дуже популярне в Україні, означає захисник. Привітайте своїх рідних з цим іменем віршами чи словами у прозі.

5 квітня – День іменин в Олексіїв, повідомляє 24 Канал. Зазвичай володарі цього імені мають спокійний та стриманий характер, але вони часто бувають творчими та оригінальними. Ім'я Олексій особливе для українців, бо означає "захисник".

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Привітання для Олексія у віршах

З Днем Ангела, Олексію, тебе вітаю!

Добра і радощів завжди тобі бажаю,

Здоров'я на усі літа,

Хай в серці квітне доброта.

Хай в небі сонце ніжно сяє,

Веселка барвами заграє,

Щебечуть солов'ї грайливо

На життя довге й щасливе.

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас у світі,

Просто диво – ти такий!

Олексій, тебе вітаємо,

З Днем ​​ангела твоїм,

І тобі одне бажаєм

Будь завжди ти золотим!

***

Для всіх захисник і опора,

Завжди надійний, грунтовний.

Чуйний, на допомогу швидкий,

Ну словом просто чудовий.

І в іменини Олексію

Хочу від серця побажати,

Щоб життя, як казкова фея,

Дарувала тільки благодать!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Олексія,

Прийми привітання!

***

Днів Ангела у році є багато,

Та ось День Олексія знов прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.



З Днем ангела Олексія / Фото Unsplash

Привітання у прозі

Вітаю від щирого серця доброго і милого Олексія. Любий, я тобі хочу побажати незвичайної удачі у твоїх справах і досягнення великих перемог в житті, міцного здоров’я і щирої любові, незгасних сил і блискучих ідей, доброго серця і вільної душі.

***

Олексію, нехай у твоєму житті все буде так, як ти задумав! Бажаю ніколи не зупинятися на досягнутому, а крокувати тільки вперед! Живи розкішно, щасливо і насолоджуйся кожною миттю! Бажаю яскравих посмішок, щирої любові і сталевого здоров'я!

***

Дорогий Олексію. Вітаю тебе з Днем твого Ангела і з усього серця бажаю міцних сил, мудрості, наполегливості, віри в себе і постійного прагнення тільки до перемоги. Нехай на серці не буде прохолоди, нехай в житті завжди горить вогник любові і мужності, а твій ангел-охоронець вберігає тебе від всього лиха.

***

Вітаю, Олешко! Бажаю тобі бути здоровим сильним козаком і відважним підкорювачем світових висот! Любові, удачі, оптимізму і грандіозних планів на світле майбутнє.

***

Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-хранитель оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав в будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і переховував під своїм крилом! З Днем ангела тебе, Олексію!