5 апреля – День именин у Алексеев, сообщает 24 Канал. Обычно владельцы этого имени носят спокойный и сдержанный характер, но они часто бывают творческими и оригинальными. Имя Алексей особенно для украинцев, потому что означает "защитник".
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Приветствие для Алексея в стихах
С Днем Ангела, Алексей, тебя поздравляю!
Добра и радостей всегда тебе желаю,
Здоровье на все лето,
Пусть в сердце цветет доброта.
Пусть в небе солнце нежно сияет,
Радуга красками заиграет,
Щебечут соловьи игриво
На жизнь долгая и счастливая.
***
Сильный, мужественный и простой,
Одним словом – молодой!
Ты самый лучший у нас в мире,
Просто чудо – ты такой!
Алексей, тебя поздравляем,
С Днем ангела твоим,
И тебе одно желаем
Будь всегда ты золотым!
***
Для всех защитник и опора,
Всегда надежен, основательный.
Чуткий, на помощь скорый,
Ну словом просто отличный.
И в именины Алексею
Хочу от сердца пожелать,
Чтобы жизнь, как сказочная фея,
Дарила только благодать!
***
Пусть в день твоего святого,
Ангел сил прибавит ко всему,
Чтобы жизнь не была серой,
Пусть придаст воодушевления и веры,
Побед на каждом шагу,
Достигать без колебания,
С днем ангела Алексея,
Прими поздравления!
***
Дней Ангела в году много,
Но вот День Алексея снова пришел,
Желаю зла тебе не знать,
Да счастье сокровище, чтобы ты в жизни нашел.
С Днем ангела Алексея / Фото Unsplash
Приветствие в прозе
Поздравляю от всего сердца доброго и милого Алексея. Дорогой, я тебе хочу пожелать необычной удачи в твоих делах и достижения больших побед в жизни, крепкого здоровья и искренней любви, неугасимых сил и блестящих идей, доброго сердца и свободной души.
***
Алексей, пусть в твоей жизни все будет так, как ты задумал! Желаю никогда не останавливаться на достигнутом, а шагать только вперед! Живи роскошно, счастливо и наслаждайся каждым мгновением! Желаю ярких улыбок, искренней любви и стального здоровья!
***
Дорогой Алексей. Поздравляю тебя с Днем твоего Ангела и из всего сердца желаю крепких сил, мудрости, настойчивости, веры в себя и постоянного стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества, а твой ангел-хранитель уберегает тебя от всей беды.
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Поздравляю, Олешка! Желаю тебе быть здоровым сильным казаком и отважным покорителем мировых высот! Любви, удачи, оптимизма и грандиозных планов на светлое будущее.
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Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы ангел-хранитель оберегал тебя и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и прятал под своим крылом! С Днем ангела тебя, Алексей!