Ім'я Олексій походить від давньогрецького слова "алексіо" або "алексіос", що означає захищати, оберігати, запобігати, повідомляє 24 Канал. За часів Київської Русі це ім'я було дуже популярне.

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Вважається, що ті чоловіки й хлопці, які мають ім'я Олексій, самостійні та позитивні. Вони стійкі та з розумінням ставляться до викликів долі.

Картинки-привітання з Днем ангела Олексія



Привітання з Днем ангела Олексія / Фото Canva



Привітання з Днем ангела Олексія / Фото з відкритих джерел



Привітання з Днем ангела Олексія / Фото facedobra.com



Привітання з Днем ангела Олексія / Фото 1+1



Привітання з Днем ангела Олексія / Фото ТСН