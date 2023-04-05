Ім'я Олексій походить від давньогрецького слова "алексіо" або "алексіос", що означає захищати, оберігати, запобігати, повідомляє 24 Канал. За часів Київської Русі це ім'я було дуже популярне.
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Вважається, що ті чоловіки й хлопці, які мають ім'я Олексій, самостійні та позитивні. Вони стійкі та з розумінням ставляться до викликів долі.
Картинки-привітання з Днем ангела Олексія
Привітання з Днем ангела Олексія / Фото Canva
Привітання з Днем ангела Олексія / Фото з відкритих джерел
Привітання з Днем ангела Олексія / Фото facedobra.com
Привітання з Днем ангела Олексія / Фото 1+1
Привітання з Днем ангела Олексія / Фото ТСН