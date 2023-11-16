Він був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. До того святий вважався одним із його сімдесяти учнів, пише 24 Канал.

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До дня ангела Матвія, ми підготували теплі привітання у картинках та прозі для ваших рідних та друзів.

День ангела Матвія: привітання у картинках

День ангела Матвія / Фото listivki.olkol.com

День ангела Матвія / Фото "Обозреватель"

День ангела Матвія / Фото Telegraf

День ангела Матвія / Фото listivki.olkol.com

День ангела Матвія: привітання у прозі

Дорогий Матвію! Цього прекрасного дня хочу побажати, щоб усі проблеми та неприємності обходили твою вулицю десятою дорогою, щоб у твоєму будинку незважаючи ні на що завжди було спокійно, затишно та благополучно. Нехай твій ангел тебе береже. З іменинами!

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З Днем Ангела, Матвій. Від щирого серця бажаю вам щастя і благодаті, незгасимої світлої надії і невичерпної доброти душі. Нехай Господь завжди чує ваші молитви, нехай небеса дарують сили на славні справи!

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Від щирого серця вітаю тебе Матвій з днем ​​ангела. Нехай твій ангел-охоронець ніколи тебе не покидає, нехай твій шлях приведе тебе до успіху і добробуту, нехай кожна дорога у житті буде усипана вдачею та везінням, бажаю бути по-справжньому щасливою людиною.

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В День Ангела надсилаю тобі Матвій найщиріші побажання: міцного здоров’я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, вдачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями.