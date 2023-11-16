Он был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. До этого святой считался одним из его семидесяти учеников, пишет 24 Канал.

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Ко дню ангела Матвея, мы подготовили теплые поздравления в картинках и прозе для ваших родных и друзей.

День ангела Матвея: поздравления в картинках

День ангела Матвея / Фото listivki.olkol.com

День ангела Матвея / Фото "Обозреватель"

День ангела Матвея / Фото Telegraf

День ангела Матвея / Фото listivki.olkol.com

День ангела Матвея: приветствие в прозе

Дорогой Матвей! В этот прекрасный день хочу пожелать, чтобы все проблемы и неприятности обходили твою улицу десятой дорогой, чтобы в твоем доме, несмотря ни на что, всегда было спокойно, уютно и благополучно. Пусть твой ангел хранит тебя. С именинами!

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С Днем Ангела, Матвей. От всего сердца желаю вам счастья и благодати, неугасимой светлой надежды и неисчерпаемой доброты души. Пусть Господь всегда слышит ваши молитвы, а небеса дарят силы на славные дела!

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От всего сердца поздравляю тебя Матвей с днем ангела. Пусть твой ангел-хранитель никогда тебя не покидает, пусть твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждый путь в жизни будет усыпан нравом и везением, желаю быть по-настоящему счастливым человеком.

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В День Ангела присылаю тебе Матвей самые искренние пожелания: крепкого здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы, безумного успеха, нрава, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут исполнены незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами.