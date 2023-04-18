Святим заступником Марка є Марк Євангеліст, що увійшов до списку сімдесяти апостолів, яких Христос послав на проповідування. Чоловіки з цим іменем можуть здаватись скромними, але насправді мають велику силу волі та керуються холодним розумом, пише 24 Канал.

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Окрім 18 квітня, Марк святкує іменини 11 та 17 січня, 18 березня, 8 травня, 11 жовтня.

Привітання у картинках з Днем ангела Марка



З Днем ангела Марка / Фото "Вітання"



З Днем ангела Марка / Фото "Радіотрек"



З Днем ангела Марка / Фото з відкритих джерел



З Днем ангела Марка / Фото з відкритих джерел



З Днем ангела Марка / Фото з відкритих джерел