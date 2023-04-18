Святым покровителем Марка является Марк Евангелист, вошедший в список семидесяти апостолов, которых Христос послал на проповедь. Мужчины с этим именем могут казаться скромными, но на самом деле обладают большой силой воли и руководствуются холодным умом, пишет 24 Канал.

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Кроме 18 апреля Марк празднует именины 11 и 17 января, 18 марта, 8 мая, 11 октября.

Поздравления в картинках с Днем ангела Марка



С Днем ангела Марка / Фото "Привітання"



С Днем ангела Марка / Фото "Радиотрек"



С Днем ангела Марка / Фото из открытых источников



С Днем ангела Марка / Фото из открытых источников



С Днем ангела Марка / Фото из открытых источников