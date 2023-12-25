День ангела Марії: чудові картинки-привітання з іменинами

Сьогодні Україна святкує Різдво Христове. А от вже завтра, за новоюліанським календарем, ще одне велике християнське свято – Собор Пресвятої Богородиці. Цей день люди також проводять у сімейному колі та обов'язково йдуть до церкви.

Завтра потрібно молитися до Діви Марії, адже це саме вона народила Ісуса Христа. 26 грудня також вшановують пам'ять Ісуса Христа, святого Якова та святого Йосипа. Крім того, у цей день свої іменини святкують Марії.

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З нагоди Дня ангела Марії 24 Канал зібрав добірку привітань у картинках. Надішліть їх завтра своїм рідним та друзям. Адже в цей день важливо привітати всіх знайомих Марій зі святом та побажати їм сімейного затишку.

День ангела Марії: привітання у картинках

День ангела Марії / Фото "Країна У"

День ангела Марії / Фото з відкритих джерел

День ангела Марії / Фото lux.fm

День ангела Марії / Фото lux.fm

День ангела Марії / Фото Pinterest

День ангела Марії / Фото "Захід Дикий"

День ангела Марії / Фото "Апостроф"

День ангела Марії / Фото hochu.ua

День ангела Марії / Фото "Твій світ"

День ангела Марії / Фото "ВолиньІнфо"