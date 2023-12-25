Завтра потрібно молитися до Діви Марії, адже це саме вона народила Ісуса Христа. 26 грудня також вшановують пам'ять Ісуса Христа, святого Якова та святого Йосипа. Крім того, у цей день свої іменини святкують Марії.

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З нагоди Дня ангела Марії 24 Канал зібрав добірку привітань у картинках. Надішліть їх завтра своїм рідним та друзям. Адже в цей день важливо привітати всіх знайомих Марій зі святом та побажати їм сімейного затишку.

День ангела Марії: привітання у картинках

День ангела Марії / Фото "Країна У"

День ангела Марії / Фото з відкритих джерел

День ангела Марії / Фото lux.fm

День ангела Марії / Фото lux.fm

День ангела Марії / Фото Pinterest

День ангела Марії / Фото "Захід Дикий"

День ангела Марії / Фото "Апостроф"

День ангела Марії / Фото hochu.ua

День ангела Марії / Фото "Твій світ"