Носії імені Максим декілька разів у рік святкують День ангела: 26, 29, 31 січня; 3, 12, 19 лютого; 4, 19 березня; 2, 23 квітня; 4, 11, 13, 27 травня; 1, 30 червня; 4 липня; 12, 13, 24, 26 серпня; 2, 6, 18, 28 вересня; 8, 22 жовтня; 5, 10, 12, 20, 24 листопада; 5, 19 грудня. З нагоди їхніх іменин пропонуємо добірку привітань у віршах та прозі, пише 24 Канал.

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Привітання з Днем ангела Максима у віршах

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо,

І щодня й щомиті,

Хай же Максу помагає,

Янгол-покровитель!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагань.

З днем ангела Максима!

День ангела Максима 2023 – привітання у віршах та прозі / Фото Unsplash

Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,

Для щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Максимом буде.

***

В День Ангела, Максиме, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світла, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас у світі,

Просто чудо – ти такий!

Максиме, тебе вітаємо

З Днем ангела твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти золотим!

Привітання з Днем ангела Максима – вірші, проза / Фото "Радіо Максимум"

День ангела Максима – привітання у прозі

З Днем ангела, Максиме! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося блищати. Нехай удача завжди посміхається, а біди й нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.

***

Максиме, сьогодні твій День ангела. Нехай у тебе на цілий рік виростуть крила, які допоможуть легко подолати всі труднощі та негаразди. Бажаю щирого та взаємного кохання, успіхів у роботі й стабільно високого доходу.

***

Максиме, вітаю тебе зі святом! Бажаю мати красиву мету в житті. Безліч можливостей і відсутність будь-яких перешкод при досягненні бажаного. Міцного здоров'я, щасливу душу і велике серце. Нехай все виходить якнайкраще!

***

Від щирого серця вітаю з Днем ангела Максима. В цей щасливий і радісний день хочу побажати тобі великого успіху на твоєму шляху, великого везіння і добробут. Нехай всі цілі будуть досягнуті, нехай друзі тобі будуть вірні й віддані, нехай любов твоя буде взаємною і вічною. Нехай твій ангел-покровитель кожну секунду піклується про тебе і вберігає від всього лихого.

День ангела Максима – привітання у віршах та прозі / Фото з відкритих джерел

Максиме, у День твого Ангела хочеться побажати, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.

***

Вітаю з Днем ангела тебе, Максиме. Хочу побажати, щоб твій шлях завжди був освітлений добром і щастям, щоб в житті було багато радості й любові, щоб в роботі чекав тебе успіх та удача, щоб везіння і щастя були твоїми вірними супутниками.

***

Вітаю, Максиме зі святом! Нехай у цей день виповниться твоє бажання. Будь максимально щасливий, Максиме, і нехай кожен день тобі дарує усмішку, достаток, веселощі та натхнення. Бажаю крокувати в ногу з часом, успіхом, бажаю мати в житті й любов, і дружбу, і душевний позитив.