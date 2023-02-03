Носители имени Максим несколько раз в год празднуют День ангела: 26, 29, 31 января; 3, 12, 19 февраля; 4, 19 марта; 2, 23 апреля; 4, 11, 13, 27 мая; 1, 30 июня; 4 июля; 12, 13, 24, 26 августа; 2, 6, 18, 28 сентября; 8, 22 октября; 5, 10, 12, 20, 24 ноября; 5, 19 декабря. По случаю их именин предлагаем подборку поздравлений в стихах и прозе, пишет 24 Канал.

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Поздравления с Днем ангела Максима в стихах

В день зимний греют душу,

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят,

Искренние поздравления!

В именины мы желаем,

И каждый день и ежесекундно,

Пусть же Максу помогает,

Ангел-покровитель!

***

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил прибавит ко всему,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть придаст воодушевления и веры,

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебаний.

С днем Ангела Максима!

День ангела Максима 2023 – поздравления в стихах и прозе / Фото Unsplash

Чтобы Ваше здоровье, как кремень было,

Для счастья семейное его берегло,

Чтобы радость всегда была на пороге,

А беда в дальней и вечной дороге.

Пусть рядом с Вами Ангел Ваш летит,

Убережет от беды Вас повсюду,

Пусть несет Вам радость каждый миг,

И благодать Господня только с Максимом будет.

***

В День Ангела, Максим, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье света, здоровье,

И пусть тебя хранит Бог!

***

Сильный, мужественный и простой,

Одним словом – молодой!

Ты самый лучший у нас в мире,

Просто чудо – ты такой!

Максим, тебя поздравляем

С Днем ангела твоим,

И тебе одно желаем –

Будь всегда ты золотым!

Поздравления с Днем ангела Максима – стихи, проза / Фото "Радио Максимум"

День ангела Максима – поздравление в прозе

С Днем ангела, Максим! Пусть у тебя все и всегда будет по максимуму – в жизни, в материальных благах, достижениях или хобби. Желаю от всей души добиться успехов повсюду, где бы тебе хотелось блистать. Пусть удача всегда улыбается, а беды и несчастья обходят десятым путем тебя и твоих близких.

***

Максим сегодня твой День ангела. Пусть у тебя на целый год вырастут крылья, которые помогут легко преодолеть все трудности и проблемы. Желаю искренней и взаимной любви, успехов в работе и стабильно высокого дохода.

***

Максим, поздравляю тебя с праздником! Желаю иметь красивую цель в жизни. Множество возможностей и отсутствие каких-либо препятствий при достижении желаемого. Крепкое здоровье, счастливая душа и большое сердце. Пусть все получается лучше!

***

От всего сердца поздравляю с Днем ангела Максима. В этот счастливый и радостный день хочу пожелать тебе большого успеха на твоем пути, большого везения и благополучия. Пусть все цели будут достигнуты, пусть друзья тебе будут верны и преданы, пусть твоя любовь будет взаимной и вечной. Пусть твой ангел-покровитель каждую секунду заботится о тебе и уберегает от всего зла.

День ангела Максима – поздравления в стихах и прозе / Фото из открытых источников

Максим, в День твоего Ангела хочется пожелать, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

***

Поздравляю с Днем ангела тебя, Максим. Хочу пожелать, чтобы твой путь всегда был освещен добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтобы в работе ждал тебя успех и удача, чтобы везение и счастье были твоими верными спутниками.

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Поздравляю, Максим с праздником! Пусть в этот день исполнится твое желание. Будь максимально счастлив, Максим, и пусть каждый день тебе дарит улыбку, довольство, веселье и вдохновение. Хочу шагать в ногу со временем, успехом, желаю иметь в жизни и любовь, и дружбу, и душевный позитив.