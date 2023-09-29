Ім'я Людмила походить зі старослов'янської. Це двоосновне ім'я, що означає "мила людям". Цікаво, що у Болгарії використовують чоловічу форму цього імені – Людмил.

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Також День ангела Людмили святкували цьогоріч 8 липня. 24 Канал зібрав найкращі картинки-привітання зі святом.

Картинки-привітання з Днем ангела Людмили



День ангела Людмили / Фото uanews



День ангела Людмили / Фото "Доброта"



День ангела Людмили / Фото ТСН



День ангела Людмили / Фото "Твій світ"



День ангела Людмили / Фото "Люкс ФМ"



День ангела Людмили / Фото "Привітання"