Имя Людмила происходит из старославянского. Это двухосновное имя, означающее "милая людям". Интересно, что в Болгарии используется мужская форма этого имени – Людмила.
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Также День ангела Людмилы отмечали в этом году 8 июля. 24 Канал собрал лучшие картинки-поздравления с праздником.
Картинки-поздравления с Днем ангела Людмилы
День ангела Людмилы / Фото uanews
День ангела Людмилы / Фото "Доброта"
День ангела Людмилы / Фото ТСН
День ангела Людмилы / Фото "Твій світ"
День ангела Людмилы / Фото "Люкс ФМ"
День ангела Людмилы / Фото "Привітання"