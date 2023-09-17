Не забудьте привітати всіх знайомих з іменем Любов. 24 Канал підготував яскраві листівки та теплі привітання в прозі.

Цікаво Віри, Надії та Любові: коли відзначають свято у 2023 році

У цей день вшановується пам'ять святої великомучениці Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Раніше його святкували 30 вересня, але через новий календар День ангела Любові відзначатиметься 17 вересня.

Картинки-привітання з Днем ангела Любові



Привітання з Днем ангела Любові / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Любові / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Любові / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Любові / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Любові / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Любові / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Любові / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Любові / Картинка з соцмереж

Привітання з Днем ангела Любові у прозі

Люба Любочко, нехай у твоєму серці завжди цвіте любов – до життя та всім навкруги! А підтримуватимуть її віра, надія і, звісно, ​​життєва мудрість! Нехай кожна мить твого життя буде прекрасною і яскравою! Залишайся завжди життєрадісною, квітучою та чарівною!

***

Люба, від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела. Хочу цього дня побажати тобі лише головного: нехай твій ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз! Нехай він зміцнює в тобі віру та надію і, звичайно, дарує любов та щастя!

***

У День ангела, Любо, бажаю, щоб твій небесний покровитель тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували успіх, процвітання та успіх!

***

Щиро, з любов'ю і щиро я вітаю тебе, Любочко, з днем ​​ангела! Нехай кожен твій день наповниться радістю, а твоє життя буде прекрасним і світлим, як і ти сама! Будь люба, будь щаслива, будь красива і у всьому перемагай!

***

Кохання – найважливіше слово у нашому житті. Сьогодні — день ангела Любові, тому ми щиро й щиро вітаємо тебе всім колективом! Нехай життя буде солодким, як шоколад, кохання – п'яним як вино, здоров'я – міцним як титан! Улюблена наша, ти – опора та надія для кожного з нас! Будь щаслива та красива завжди!

***

Вітаю з Днем ангела, люба Любов! Нехай твій небесний покровитель буде завжди з тобою поруч - і в хвилини радості, і в хвилини зневіри, і в коханні, і в розлуці. Нехай він зміцнює твою віру і наповнює твоє життя любов'ю! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти втомишся – він додасть тобі сил. Іди життям з любов'ю – і щастя неодмінно зустріне тебе на шляху!

***

У кожному колективі Люба – головна зірка! Вона і словом добрим потішить, і добре порадить, і допоможе, і підставить плече, і подасть руку. Щиро і щиро вітаємо тебе, Любонько, з днем ​​ангела Любові! Залишайся такою ж яскравою, якою ти є!

***

Батьки назвали тебе неземним ім'ям – Любов. Це слово стало основною рисою характеру. Ти даруєш людям доброту та ласку, надію на взаємність та душевне тепло. Тож нехай це свято стане чудовим приводом для справжніх уподобань. Нехай більшість із сказаного вголос або написаного на листівках збудеться: здоров'я буде відмінним, щастя – вічним, а любов оточуючих – постійним!

***

Люба, бажаю тобі міцного здоров'я, багато сил та енергії, море фінансів та океан благополуччя. Нехай твоє життя буде казковим! Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми та розкривати нові грані нашого, на перший погляд простого, але й такого складного життя. Зі святом!

***

У твоєму імені криється секрет самої любові, у тобі є все – вишукування, гармонія та краса. Я вітаю тебе, Любонько, і від душі хочу тобі сьогодні побажати здоров'я, щастя, миру та удачі. Нехай справжнє кохання завжди веде тебе в оазис млості та натхнення, нехай у житті в тебе, Любасю, завжди буде достаток і затишок.