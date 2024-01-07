Ім'я Іван виникло від євреїв. З івриту Іоан має значення "той, хто помилуваний Богом" або "подарунок Божий". Воно є досить популярним в Україні, тому у вас точно є знайомі чи рідні з таким йменням. Час привітати їх з Днем ангела привітаннями, які зібрав 24 Канал.

До теми Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч: прекрасні картинки-привітання з іменинами Івана

Привітання з іменинами Івана у віршах

З Днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела, Іване,

Прийми привітання!

***

Зі святом Івана вітаю,

Щастя, радості бажаю.

Щоб замріяне збулося,

Мов у казці, щоб жилося.

Хай небо зорепадом чарує,

А сонечко ясне веселку дарує.

***

Твоє ім'я, Іване, тверде, мов скеля,

На якій твій покровитель збудував

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!



День ангела Івана / Фото "Телеграф"

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти побажав.

***

Твоє ім'я Іван – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Бажаю тобі зоряних ночей,

Справжньої радості повних очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лиш одного!

***

З Днем ангела тебе вітаю,

Здоров'я й радості в житті бажаю,

Ще я удачі хочу побажати,

І не було часу щоб сумувати.

І щоб новий день приносив натхнення,

Позбавляв тебе смутку, щоб було везіння.

Хочу я здоров'я тобі побажати,

Сумнівів та смутку в житті не знати.

Привітання з іменинами Івана у прозі

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості та у хвилини смутку, любові та розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

***

Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди перебуває десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі та твоєму ангелові більше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.



З Днем ангела Іванна / Фото V24.com.ua

Іване, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті та пишається тим ім'ям, що подарували тобі твої батьки.

***

Дорогий Іван! Вітаю тебе з Днем твого ангела та від щирого серця бажаю міцних сил, мудрості, наполегливості, віри в себе та прагнення тільки до перемоги. Нехай на серці не буде туги, нехай в житті завжди горить вогник любові та мужності, а твій ангел-хранитель оберігає тебе від бід!

***

Шановний Іван, твоє ім'я дослівно перекладається як "милість Божа". І я можу з упевненістю сказати, що ти йому повністю відповідаєш. Твоя вірність та відданість друзям, турбота та любов до близьких та рідних людей, розуміння та милосердя роблять світ навколо тебе яскравіше та світліше. Ти зігріваєш своїм теплом та добротою, даруєш силу та затишок. Так залишайся ж таким на довгі-довгі роки! З іменинами!

***

Вітаю тебе, Іване, з днем Ангела та бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав й допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.



З Днем ангела Іванна / Фото "Твій світ"

З Днем Ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз.

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Вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела. Бажаю медового щастя та солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками й сонячним настроєм, красивими заходами й неймовірною радістю душі.

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Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди й у всьому допомагав, а ти, своєю чергою, не змушував його за себе червоніти!