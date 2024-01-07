Також сьогодні свої іменини святкують Івани. Це досить популярне ім'я в Україні. Воно має значення "помилуваний Богом", "подарунок Божий", "милість Божа". Власники цього імені зазвичай досить спокійні, доброзичливі та порядні. Крім того, на їхню допомогу завжди можна розраховувати, пише 24 Канал.

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До Дня ангела Івана ми підготували привітання у картинках. Надішліть чудові листівки друзям, рідним, колегам та знайомим. Івани, бажаємо вам здійснення всіх найзаповітніших мрій. Нехай Господь завжди оберігає!

День ангела Івана: привітання у картинках

Іменини Івана / Фото lux.fm

Іменини Івана / Фото "ТСН"

Іменини Івана / Фото "Захід Дикий"

Іменини Івана / Фото "Твій світ"

Іменини Івана / Фото Telegraf

Іменини Івана / Фото "УНІАН"

Іменини Івана / Фото "Листівки"

Іменини Івана / Фото Mobile Cards

Іменини Івана / Фото Amazing Ukraine

Іменини Івана / Фото etnosoft.com.ua