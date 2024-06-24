Привітання з Днем ангела Івана: найкращі побажання своїми словами, гарні вірші та картинки

24 червня віряни святкують Різдво Івана Предтечі. Він був відомим пророком, який мав повідомити людей, що Ісус Христос серед них. Чоловік також хрестив Сина Божого у річці Йордан, коли останньому виповнилося 30 років.

Сьогодні, крім того, відзначається День ангела Івана. Тож не забудьте привітати своїх близьких, рідних та друзів з іменинами. Гарні картинки, вірші та побажання своїми словами знаходьте у матеріалі LifeStyle 24.

Актуально Зі святом Івана Купала, Україно: атмосферні та красиві привітання у картинках

День ангела Івана 2024: привітання у віршах та картинках

З Днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-охоронець

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Привітання з Днем ангела Івана / Фото "Люкс ФМ"

***

Іване, тобі бажаю позитиву,

Грошей багато, креативу,

Ще нескінченної удачі,

На морі десь прикольну дачу.

Щоби на ранок не хворіти

Ну і, звичайно, не старіти!

***

Вітаю із Днем ангела, Іване,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Нехай у день твого святого

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела, Іване,

Прийми привітання!

Привітання з Днем ангела Івана / Фото "Люкс "ФМ"

День ангела Івана 2024: привітання у прозі та картинках

З Днем ангела, Ваня! Нехай твій крилатий захисник береже від негоди, непотрібної печалі, дурних ідей, поганих людей, злих днів. Нехай у житті завжди править щастя і любов, а шлях буде усіяний зірками удачі й надії.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний охоронець буде завжди з тобою поруч: й у хвилини радості, й у хвилини смутку, любові та розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

Привітання з Днем ангела Івана / Фото Etnosoft

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Іване, бажаю тобі в День ангела всього найкращого і якомога більше: гору діамантів, бурхливу річку любові, ціле море насолоди та квітучу долину щастя!

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Іване, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець оберігає і захищає від усіх бід. Бажаю тобі завжди відчувати тепло і підтримку рідних.

Привітання з Днем ангела Івана / Фото Радіо MAXIMUM

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Іване, вітаю з іменинами! Бажаю, щоб небесний опікун дарував тобі безліч хороших якостей, щоб ти завжди пишався тим ім'ям, що подарували батьки.