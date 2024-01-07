Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч: прекрасні картинки-привітання з іменинами Івана
7 січня християни відзначають Собор Предтечі й Хрестителя Господнього Іоана. Саме він охрестив Ісуса Христа в річці Йордан. Згодом Хрестителя чекала страта. Адже він віддано служив Господу та сповідував християнську віру.
Також сьогодні свої іменини святкують Івани. Це досить популярне ім'я в Україні. Воно має значення "помилуваний Богом", "подарунок Божий", "милість Божа". Власники цього імені зазвичай досить спокійні, доброзичливі та порядні. Крім того, на їхню допомогу завжди можна розраховувати, пише 24 Канал.
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До Дня ангела Івана ми підготували привітання у картинках. Надішліть чудові листівки друзям, рідним, колегам та знайомим. Івани, бажаємо вам здійснення всіх найзаповітніших мрій. Нехай Господь завжди оберігає!
День ангела Івана: привітання у картинках