День ангела Ірини 2023: найкращі картинки-привітання для іменинниць

29 квітня 2023, 07:00
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29 квітня в Україні святкують День ангела Ірини 2023. Привітайте друзів та близьких з цим святом зворушливими листівками та картинками-привітаннями.

Ім'я Ірина походить від імені давньогрецької богині Ейрени. Воно перекладається як "мир", "спокій", пише 24 Канал.

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Окрім 29 квітня, День ангела Ірини святкують 12 січня, 16 січня, 26 лютого, 7 березня, 18 травня, 10, 17, 22 серпня, а також 1 жовтня.

Картинки-привітання з Днем ангела Ірини


З Днем ангела Ірини / Фото "Золоті слова"


З Днем ангела Ірини / Фото "Молодий буковинець"


З Днем ангела Ірини / Фото з пінтересту


З Днем ангела Ірини / Фото "Твій світ"


З Днем ангела Ірини / Фото "Люкс ФМ"


З Днем ангела Ірини / Фото "Волинь інфо"

Автор: Марія Касій