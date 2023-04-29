Ім'я Ірина походить від імені давньогрецької богині Ейрени. Воно перекладається як "мир", "спокій", пише 24 Канал.
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Окрім 29 квітня, День ангела Ірини святкують 12 січня, 16 січня, 26 лютого, 7 березня, 18 травня, 10, 17, 22 серпня, а також 1 жовтня.
Картинки-привітання з Днем ангела Ірини
З Днем ангела Ірини / Фото "Золоті слова"
З Днем ангела Ірини / Фото "Молодий буковинець"
З Днем ангела Ірини / Фото з пінтересту
З Днем ангела Ірини / Фото "Твій світ"
З Днем ангела Ірини / Фото "Люкс ФМ"
З Днем ангела Ірини / Фото "Волинь інфо"