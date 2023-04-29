Имя Ирина произошло от имени древнегреческой богини Эйрены. Оно переводится как "мир", "спокойствие", пишет 24 Канал.

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Кроме 29 апреля День ангела Ирины празднуют 12 января, 16 января, 26 февраля, 7 марта, 18 мая, 10, 17, 22 августа, а также 1 октября.

Картинки-поздравления с Днем ангела Ирины



С Днем ангела Ирины / Фото "Золотые слова"



С Днем ангела Ирины / Фото "Молодой буковинец"



С Днем ангела Ирины / Фото из пинтереста



С Днем ангела Ирины / Фото "Твой мир"



С Днем ангела Ирины / Фото "Люкс ФМ"



С Днем ангела Ирины / Фото "Волынь инфо"